إعلان

BBC

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

11:25 ص الجمعة 23 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40107.67 جنيه، بتراجع 762.22 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41756.84 جنيه، بتراجع 786.59 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2423.33 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت انخفاض أسعار الحديد انخفاض أسعار الأسمنت سعر طن الأسمنت سعر طن الحديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نهاية الرعب في البدرشين.. الإمساك بتمساح ترعة أبو صير والبحث عن آخرين (صور)
تفاصيل تحرير محضر جديد في واقعة الفنان محمد فؤاد بمستشفى طب عين شمس