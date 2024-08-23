سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم :

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27600جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2493 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.35% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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