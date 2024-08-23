انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، زيت الذرة، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الأرز والجبن الأبيض واللبن السائب، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.55 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 59.74 جنيه، بتراجع 4.72 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.64 جنيه، بتراجع 1.91 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.73 جنيه، بتراجع 5.97 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.24 جنيه، بتراجع 2.98 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.67 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 67.29 جنيه، بتراجع 37 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بزيادة 57 قرش.

لتر زيت الذرة: 98.75 جنيه، بتراجع 7.61 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.52 جنيه، بتراجع 8.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.44 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.86 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.13 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.52 جنيه، بزيادة 8.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.21 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.83 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 96.09 جنيه، بتراجع 8.87 جنيه.