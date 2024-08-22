خبراء يتوقعون وصول مؤشر البورصة الرئيسي لـ31 ألف نقطة الفترة المقبلة

كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء بسوق المال تحدثوا، لمصراوي، استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة ليصل إلى مستوى 31 ألف نقطة الفترة المقبلة، خاصة بعد كسر هذا المستوى اليوم لأول مرة في 5 أشهر.

وبنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع-، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% عند مستوى 30026.13 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب تقدر بـ 2 مليارات جنيه ليسجل 2.068 تريليون جنيه حاليًا مقابل 2.066 تريليون جنيه سعر الفتح.

وقال محمد إسماعيل مدير قسم التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة يحظى حالياً بنقطة مقاومة على المدى القصير تتمثل في مستوى 30500 أو 30600 نقطة، متوقعًا استمرار أداء المؤشر في اتجاه صاعد فوق 30 ألف نقطة خلال الأسبوع القادم.

وتابع إسماعيل، لمصراوي،أن المؤشر الرئيسي اختتم جلسة اليوم متخطيًا مستوى 30 ألف نقطة بدعم من وجود سيولة مالية قوية داخل السوق بجانب الأداء الجيد لسهم البنك التجاري الدولي خلال الفترة الماضية أو بشكل عام الأداء الجيد لقطاع البنوك و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وصعد سهم بنك التجاري الدولي -صاحب الوزن الأكبر في المؤشر الرئيسي- وسجل السهم خلال جلسة اليوم ارتفاعا بنسبة 2.06% ليصل لـ 88.79 جنيه.

وأكد إسماعيل، أن حوافز السوق خلال الفترة المقبلة تدعم المؤشر الرئيسي للصعود، موضحًا أنه في حال وجود حالة هبوط دون 30 ألف خلال الشهر القادم ستعتبر حركة تصحيحية لاختبار مستويات الدعم ثم سيعاود المؤشر الصعود مرة آخر.

وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة جيوس مصر، لمصراوي، إنه يتوقع استمرار للأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 وحصاد مكاسب خلال تعاملات الأسبوع المقبل، حيث أن 31 ألف نقطة تعد مستوي مقاومة الرئيسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيد، أن الأداء الجيد وتخطى مستوى 30 ألف نقطة سيستمر مدعومًا باستمرار المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة التدفقات النقدية خاصة بالأسهم القيادية التى شهدت أداء مالي قوي عن القوائم المالية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب عيد فإن وصول المؤشر الرئيسي عند مستوي 31 ألف نقطة سيدعم أن يشهد اختبار مستويات الدعم عند مستوي 29400 نقطة لتظهر عمليات تصحيح وجنى أرباح من قِبل المؤسسات ثم ارتداده قوية مصحوبة بي اتجاه المؤسسات المالية لزيادة مراكزها المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية.

وأشار عيد إلى أن نجاح أغلب الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي بمختلف القطاعات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة سيكون داعمًا لاستمرار الأداء الإيجابي خاصة في ظل انخفاض أسعار الأسهم عن قيمها العادلة، موضحًا وجود فجوة كبيرة بين القيم العادلة للشركات وبين القيمة السوقية التى تشهدها أسهم الشركات.

وأوضح عيد أن قبل نهاية الربع الثالث قد نشهد اختبار المستويات التاريخية التى شهدها المؤشر الرئيسي خلال الربع الأول من العام الجاري تحديداً مستوي 34400 نقطة مدعومًا باستمرار العوامل الإيجابية للسوق وزيادة التدفقات مع التزامن إعلان نتائج أعمال الربع الثالث لأغلب الشركات.