المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 5 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:



صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.73% خلال منتصف تعاملات الجلسة متجاوزًا 30 ألف نقطة ليسجل مستوي 30131 نقطة- بحلول الساعة 12:41 - مقارنة بـ 29914 نقطة سعر الفتح.

ويذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لم يتجاوز 30 ألف نقطة منذ 5 أشهر بالتحديد من جلسه 18 مارس 2024.

وحقق رأس المال السوقي مكاسب 11 مليارات جنيه ليسجل 2.077 تريليون جنيه حاليًا مقابل 2.066 تريليون جنيه سعر الفتح.

ووصل قيم التداول المؤشر الرئيسي - خلال منصف التعاملات - لـ 1.16 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 118.9 مليون سهم منفذة من خلال 24 ألف عملية.

وتم التداول على 198 سهمًا، ارتفع منها 111 سهمًا، وتراجعت أسعار 39 سهمًا، في حين استقرت أسعار 58 سهمًا أخرين دون تغير.

وارتفعت مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87 و زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.49%.