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معهد تكنولوجيا المعلومات يختتم التدريب الصيفي لـ اكاديمية الأمن السيبراني

04:10 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

اللقاء

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كتب- علاء حجاج:

شهدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ختام فعاليات الملتقى السنوي لـ "أكاديمية الأمن السيبراني" التي نظمها معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة المعرفة.

قالت صالح، إن دورة الأكاديمية لهذا العام كانت من خلال شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، والذي دعم تدريب 300 متدرب، حيث حققوا نسب تشغيل تصل إلى 70% داخل البنك.

أشاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بدور الأكاديمية في تعزيز مهارات الشباب المصري في مجال الأمن السيبراني وتأهيلهم لسوق العمل والعديد من شركاء الصناعة.

أكدت صالح على أن الملتقى هو أحد آليات التواصل مع شركاء القطاع والتي تعكس نبضًا متجددًا لاحتياجات السوق، يستفيد بها المعهد لتنعكس على تصميم البرامج التدريبية وتخطيطها وتنفيذها، وأيضا للمساهمة كمًا وكيفًا للوفاء لتلك الاحتياجات المتسارعة الطلب على المدى القريب والمتوسط.

أوضحت أنه تم تدريب 2200 مستفيد على أمن المعلومات من خريجي وطلاب 25 كلية بالجامعات المصرية بالإضافة إلى ضباط ومجندي القوات المسلحة والنشء الصغير.

كذلك تم تنظيم 5 أسابيع من المعسكرات الصيفية لأمن المعلومات للنشء الصغير في تخصصات تكنولوجية متنوعة.

كذلك شهدت الفعاليات افتتاح المعمل التطبيقي التفاعلي "سايبر سكيب رووم" بالشراكة مع البنك الأهلي المصري للتوعية بالأمن السيبراني لكل أطياف المجتمع.

وكشفت رئيس المعهد عن إتاحة تخصصات تدريبية جديدة متنوعة مثل " اختبار البرمجيات - Governance,risk, and compliance" ضمن برامج المعهد وأيضاً عبر منصة مهارة تك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل "ريدهات - سيسكو - كسبرسكي - جوجل - بالو ألتو - في إم وير ".

معهد تكنولوجيا المعلومات التدريب الصيفي اكاديمية الأمن السيبراني
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