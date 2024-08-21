أوراسكوم المالية تُعين رئيس مجلس إدارة جديد

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت أوراسكوم المالية القابضة تعيين محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران رئيس مجلس إدارة الشركة وممثل لشركة بي انفسيتمنتس القابضة.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن محمد عبد المنعم يعد أحد كبار الخبراء في مجال الاستثمار المباشر وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كاليفورنيا وهو لم يشغل أى منصب حكومي من قبل.

وتأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة عام 2020، وتم إدارجها في البورصة المصرية عام 2021، وجاء ذلك بعد الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وإتمام عملية نقل استثمارات أوراسكوم للاستثمار في مجال الخدمات المالية إلى الشركة الناشئة.

وتركز أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وتسعى إلى الاستمار في الشركات التي تعمل على تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة.