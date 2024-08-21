إعلان

BBC

أوراسكوم المالية تُعين رئيس مجلس إدارة جديد

02:32 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

شركة أوراسكوم المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت أوراسكوم المالية القابضة تعيين محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران رئيس مجلس إدارة الشركة وممثل لشركة بي انفسيتمنتس القابضة.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن محمد عبد المنعم يعد أحد كبار الخبراء في مجال الاستثمار المباشر وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كاليفورنيا وهو لم يشغل أى منصب حكومي من قبل.

وتأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة عام 2020، وتم إدارجها في البورصة المصرية عام 2021، وجاء ذلك بعد الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وإتمام عملية نقل استثمارات أوراسكوم للاستثمار في مجال الخدمات المالية إلى الشركة الناشئة.

وتركز أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وتسعى إلى الاستمار في الشركات التي تعمل على تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة.

أوراسكوم المالية شركة أوراسكوم المالية البورصة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| 5 طلبات من النيابة في حادث الطريق الدائري المروع
مصدر يكشف الحصيلة النهائية لحادث الدائري ومصير السائق المتسبب
التعليم: 3 اختبارات للطلاب في الترم الواحد من الصف الثالث للسادس الابتدائي
مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا
الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة