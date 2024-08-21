مصر الجديدة توافق على تلقي عروض التأهيل المسبق لـ مدينة غرناطة وحديقة الميريلاند

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن موافقت مجلس الإدارة على تلقي عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون أو الإيجار لكلاً من مدينة غرناطة والمرحلة الثالثة والأخيرة من حديقة الميريلاند.

وبحسب بيان مرسل من الشركة ومنشور على البورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن هذا القرار ضمن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 أغسطس 2024.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906. تم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في القيام بالتطوير العقارى وكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.