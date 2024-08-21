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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الدواجن بالأسواق

01:45 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والسكر والدقيق والفول والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت أسعار الدواجن مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يصعد بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

15 جنيها لسعر الطماطم والبصل والكوسة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع السكر والدقيق والفول واللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار كرتونة البيض تصعد اليوم الثلاثاء في الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم الذهب
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