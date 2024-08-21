10 أسهم تسيطر على 46% من إجمالي تداولات البورصة أمس

كتبت- أمنية عاصم:

سيطرت 10 أسهم لشركات مدرجة بالبورصة المصرية على تداولات السوق الرئيسي- بدون الصفقات- خلال جلسة أمس بحصة سوقية بلغت 46.5% من إجمالي تداولات السوق المحلي.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة أمس 124 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداولات قدرها 47.6 مليار جنيه خلال جلسة أول أمس الاثنين.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة التداولات بـ 305.97 مليون جنيه بحجم حصة سوقية بلغت 7.4% بحجم تداولات وصل لـ 5.44 مليون ورقة منفذة.

وجاء البنك التجاري الدولي - مصر في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 295.9 مليون جنيه بحصة سوقية بلغت 7.2% وبحجم تداولات 3.45 مليون ورقة منفذة، ويليه مجموعة اى اف جى القابضة بقيمة تداولات بلغت 247.7 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لـ 6% وبحجم تداولات 12.40 مليون ورقة منفذة.

واحتل شركة بالم هيلز للتعمير المركز الرابع بقيمة تداولات 204 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 5% وبحجم تداولات بلغ 40.14 مليون ورقة منفذة.

وفي المركز الخامس شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة تداولات بلغت 174.35 جنيه وبحصة سوقية 4.2% وبحجم تداولات وصل لـ 24.8 مليون ورقة منفذة، ثم يليه شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك " بقيمة تداولات بلغ 159.2 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 3.9% وبحجم تداولات بلغت 3.12 مليون ورقة منفذة.

وسجلت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك " المركز السابع بقيمة تداولات بلغت 157.57 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 3.8% بحجم تداولات 5.46 مليون ورقة منفذة.

وشركة أوراسكوم للتنمية مصر بقيمة تداولات بلغت 139.13 جنيه وبحصة سوقية 3.4% وبحجم تداولات بلغت 10.67 مليون ورقة منفذة، وفق التقرير.

وفي المركز التاسع شركة السويدي إلكتريك بقيمة تداولات 134.39 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 3.3% وبحجم تداولات 2.16 مليون ورقة منفذة.

وحسب التقرير، في المركز الأخير احتلته شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة تداولات 95.4 مليون جنيه وبحصة سوقية 2.3% وبحجم تداولات 1.65 مليون ورقة منفذة.