البترول: تصنيع مجمع رؤوس الآبار بيارد بتروجت وتصديره لساحل العاج لأول مرة

كتب- أحمد والي:

تطبيقاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة التعاون مع الشركات العالمية، ولأول مرة في مجال تصنيع منشآت المياه العميقة، تم تصنيع "Aptara Modular Compact Manifold" بيارد المعدية التابع لشركة "بتروجت" لتشغيله في حقل بالين بساحل العاج، وهو هيكل بحري متطور يتم تركيبه تحت سطح البحر.

ويعد هذا المنتج جزء من عائلة المعدات البحرية الخفيفة والذكية؛ المصممة لتقليل التكلفة الإجمالية الكلية طوال عمر الحقل، وهو مجمع رؤوس آبار مصمم بتكنولوجيا حديثة جداً ويتميز بالوزن الخفيف، وبالتالي تخفيض تكلفة التركيبات البحرية.

وصممت شركة "بيكر هيوز" هذا النظام خصيصاً لمشروعات البترول والغاز الكبرى، كما تعمل شركة بتروجت مع شركة بيكر هيوز لتصنيع هذه المنشآت بيارد بتروجت البحري بالمعدية بالأسكندرية ليتم تصديرها إلى الخارج تحت شعار صنع في مصر.

وقامت شركة بتروجت بتصنيع وتسليم المكونات النهائية لمشروع حقل بالين بساحل العاج - المرحلة الثانية، إلى شركتي "بيكر هيوز" و "إيني"، والمتضمنة تصنيع أول هيكل مجمع رؤوس أبار Aptara Modular Compact Manifold، وقد تم تنفيذ ذلك في 11 شهراً فقط وهو يعد زمناً قياسياً في هذا النوع من المنشآت، وقد تم التحميل النهائي للتوجه إلى مشروع بالين المرحلة الثانية.

وقدمت شركة "بيكر هيوز" خطاب شكر وتقدير لشركة بتروجت ويارد المعدية بالأسكندرية، لتسليمها المكونات النهائية لمشروع حقل بالين - المرحلة الثانية والمصنعة بأعلى المقاييس العالمية في الجودة والوقت المحدد، مع الالتزام بالكفاءة وقواعد التصنيع والتشغيل الآمن بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.