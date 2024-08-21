إعلان

BBC

أسعار كرتونة البيض تصعد اليوم الثلاثاء في الأربعاء (موقع رسمي)

10:24 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ- أمنية عاصم :

ارتفع أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.92 جنيه، بزيادة 5.25 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 164.91 جنيه، بزيادة 8.93 جنيه.


أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الدواجن تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

* أول تعليق من نقابة الأطباء بعد اعتداء محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس