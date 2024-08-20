وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة لبحث فرص التعاون

كتبت - أمنية عاصم:

التقى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، لبحث فرص التعاون الممكنة في عدد من المجالات ومنها البحوث والتدريب والدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروعات ونظم الإدارة وإعادة الهيكلة.

وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور رشا عمر مساعد الوزير، محمد طه مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية.

و أكد شيمي على الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم يعد من أهم محاور خطة العمل.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن تتوافق تلك البرامج مع الاحتياجات الفعلية للتدريب وفق طبيعة العمل والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة، مع مراعاة مواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

واستعرض رئيس الجامعة الألمانية أبرز البرامج التدريبية التي توفرها الجامعة، وسابقة التعاون مع جهات حكومية، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بالتعاون مع الوزارة ومجالات العمل المقترحة والإمكانات المتاحة لدعم شركاتها التابعة.