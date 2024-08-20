تيلي كومنيكيت تنشئ مركز جديد لخدمة العملاء باستثمارات 300 مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد الدمنهوري رئيس مجلس إدارة شركة AMD والرئيس التنفيذي لشركة تيلي كومنيكيت، أن شركة تيلي كومنيكيت قررت اتخاذ مصر قاعدة إنطلاق للأسواق الأقليمية والسوق العالمي، وذلك بفضل المميزات التي يمتلكها السوق المصري من قاعدة عريضة من الشباب المتعلم وخاصة أن صناعة التعهيد تعتمد بشكل رئيسي على الموارد البشرية.

أضاف أن الشباب المصري يجيد التحدث بأكثر من لغة أجنبية، فضلا عن تنافسية التكلفة في السوق المصري مقارنة بالأسواق الخارجية، وكذلك تحسن وتطور البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد أن الشركة تعتمد على مصر كمركز لتقديم خدمات مراكز الاتصالات والـ BPO لعملائها في الشرق الاوسط والخليج ومختلف دول العالم.

كشف عن توسع الشركة في مصر من خلال إنشاء مركز لتقديم خدمات التعهيد في القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 300 مليون جنيه تم تصميمه وتجهيزه بمواصفات ومعايير فنية عالمية تناسب مختلف العملاء مهما كان متطلباتهم، حيث تم توفير به أحدث تقنيات الاتصال مثل الواي ماكس والفايبر.

أوضح أنه تم تأسيس فرع للشركة بالإمارات لجذب عملاء من السوق الخليجي وتقديم الخدمة لها من فرع الشركة بمصر، كما سيتم افتتاح فرع أخر بالسعودية منتصف سبتمبر المقبل.

وعن خطط الشركة التوسعية، قال الدمنهوري إن الشركة تستهدف التوسع في السوق القطري، وتأسيس كيان قابض بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتدرس الشركة تأسيس موقع جديد بالقاهرة لمواكبة الزيادة المطردة من طلبات العملاء، فضلا عن اتاحة نحو 450 مقعد من خلال فرع الشركة بالسعودية، بحسب الدمنهوري.

وعلى مستوى الخطط المستقبلية، قال إن تيلي كومنيكيت تستهدف الوصول بعدد موظفيها إلى 10 آلاف موظف خلال 5 سنوات من خلال مواقعها في مصر والسعودية والإمارات.

يرى الدمنهوري أن مصر مؤهلة لتكون وجهة رئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، مطالباً بالاستمرار في العمل على تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتشكيل لجنة داخل الغرف التجارية لتكون مشرفة على شركات التعهيد في مصر والتأكد من معايير العمل المناسبة للصناعة داخل هذه الشركات وذلك ضمن آليات تدعم زيادة صادرات مصر الرقمية بحسب الرئيس التنفيذي لشركة تيلي كومنيكيت.

طالب بإتاحة تسهيلات تمويلية لشركات التعهيد الناشئة من خلال مبادرات منخفضة الفائدة لتشجيع انطلاق شركات جديدة بخدمات التعهيد وزيادة قاعدة الشركات المحلية المقدمة للخدمة.

وتتكون مجموعة AMD من 3 شركات أولهما متخصصة في إدارة محلات البيع بالتجزئة بنظام الفرنشايز "تواصل"، وتعتبر الشركة شريك رئيسي لشركة فودافون مصر عبر إدارة عدد من الفروع علي مستوي الجمهورية.

والشركة الأخرى "ايادي" وهي متخصصة في إدارة المرافق وهو المجال الذي يشهد طفرة كبيرة خارج مصر لتنفيذ أعمال الصيانات والأمور المنزلية ومأكولات ومشروبات وحراسة وأمن وهو مفهوم رائج في دول الخليج وأوروبا، وبدأ يشهد انتشارا في مصر، واخيرا شركة تواصل تيليكوم "تيلي كومنيكيت" والتي تتخصص في مجال الـ BPO وإدارة خدمة العملاء والتحول الرقمي.