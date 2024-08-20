أسعار الذهب العالمي تسجل أعلى مستوياتها والأوقية تتخطى 2500 دولار

كتب- أحمد والي:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك قبل الخطاب المرتقب من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة القادمة مع توقعات خفض المركزي لأسعار الفائدة الاجتماع المقبل.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعته، لتتراوح بين 5.25 و5.5%.

وسجل سعر الذهب الفوري نحو 2521 دولار، ليرتفع بنسبة 0.70%، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 2509.94 دولار أمس، قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.2%، وفق بيانات بلومبرج.

وعقد البنك الفيدرالي، ندوة سنوية، المتوقع أن يؤكد خلالها على التحول إلى خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، مع ترقب السوق لسماع ما قد يحدث لأسعار الفائدة الاجتماع المقبل.

ويترقب المستثمرون أيضا تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، والذي قد يؤثر على استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في محاولته كبح التضخم دون خنق النمو الاقتصادي.