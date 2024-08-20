البترول: 10 مليارات دولار استثمارات بتروناس الماليزية في مصر

كتب- أحمد والي:

قال المهندس هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة "بتروناس" الماليزية في مصر، إن اجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار، موضحا أن هناك فرص جيدة في السوق المصرية لتحقيق الاستفادة المتبادلة لكلا الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث المشروعات والاستثمارات المشتركة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، وذلك من خلال مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشر؛ لتنمية حقول غرب الدلتا العميق للغاز الطبيعي، والتي تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية.

ووفق البيان الصادر من وزارة البترول، يتواصل العمل حاليا في المرحلة العاشرة مع شركة شل العالمية لتنفيذ برنامج حفر الآبار في المياه العميقة من أجل إضافة انتاج جديد من الغاز الطبيعي، وهناك خطة واضحة للمرحلة الحادية عشر لتنمية موارد الغاز بهذه المنطقة.

وقال بدوي خلال اللقاء، "إننا منفتحون على دعم الشراكة والتعاون مع بتروناس التي تمتلك استثمارات متنوعة في مصر خاصة في صناعة الغاز الطبيعي"، كما أكد على وجود رؤية واضحة لمواجهة التحديات، والعمل على خطوات جادة في هذا الصدد ليكون لها أثر مباشر على دعم الشراكات ودفع الاستثمار في صناعة البترول والغاز.

وتمتلك بتروناس المملوكة للحكومة الماليزية محفظة أعمال متنوعة في مصر في مجال صناعة الغاز الطبيعي الشراكة في منطقة إنتاج غرب الدلتا العميق، ومجمع الغاز الطبيعي المسال في ادكو مع شل العالمية، وتصنيع وتسويق زيوت التزييت عالية الجودة من خلال شراكة مثمرة مع شركة مصر للبترول.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.