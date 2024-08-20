شركة للخدمات الملاحية يُسند لها عقد بـ 17.8 مليون دولار لأعمال الاستكشاف وإنتاج البترول بمصر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريديف " أنه تم اسناد عقد لها لمدة عام بقيمة إجمالية 17.8 مليون دولار، وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر البدء في تنفيذ العقد المذكور في خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

ويشتمل العقد على أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترول في مصر.

وأضاف البيان أن هذا العقد يعتبر شهادة ثقة وجدارة لما تتمتع به شركة ماريدايف وشركاتها المرتبطة من سجل حافل بالانجازات لخدمة مختلف العملاء وتلبية مطالبهم المتنوعة في تنفيذ المشروعات الكبري لقطاع الخدمات الملاحية والبترولية.

وتأسست شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريديف " عام 1978. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1992. ومتخصصة في العمل بمجال النقل البحري, وصيانة حقول البترول، وإزالة المخلفات الناجمة عن المشاريع البترولية، وتقديم خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه، والقيام بالأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه الإقليمية للمنشآت البحرية والأرضية.