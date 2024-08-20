خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وقفزة لسعر الذهب

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والفول والدقيق والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

قفز 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع اللحوم والدواجن والفول والدقيق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع الكوسة وارتفاع الطماطم في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الكابوريا والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)