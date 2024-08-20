إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وقفزة لسعر الذهب

01:35 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والفول والدقيق والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

قفز 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع اللحوم والدواجن والفول والدقيق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع الكوسة وارتفاع الطماطم في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الكابوريا والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم الدواجن سعر الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شركة للخدمات الملاحية يُسند لها عقد بـ 17.8 مليون دولار لأعمال الاستكشاف وإنتاج البترول بمصر

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب