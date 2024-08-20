قفزة في أسعار الكتاكيت بالأسواق.. والشعبة: زيادة غير مبررة

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكتاكيت شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات آخر أسبوع بنحو 10جنيهات في المتوسط لتصل إلى 35 جنيها للكتكوت الواحد، مقابل 25 جنيها قبل الزيادة.

وأضاف السيد، أن الارتفاع الكبير في سعر الكتكوت غير مبرر في ظل هدوء الطلب وانخفاض أسعار الدواجن.

وحذر السيد، من استمرار ارتفاع أسعار الكتكوت، وهو ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار المنتج النهائي وهو الدواجن بعد انتهاء دورة التربية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.