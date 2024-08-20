تراجع الكوسة وارتفاع الطماطم في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والملوخية والخيار البلدي والصوب والعنب البناتي الأصفر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والعنب البناتي الأحمر والتفاح المصري.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 14 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 و 10 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و24 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 14 و 16 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 17 و 37 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

مانجو بلدي بين 12 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.