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ارتفاع الكابوريا والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

11:40 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

أسعار سمك

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و160 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار سمك سوق العبور الكابوريا
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