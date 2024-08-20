ارتفاع محفظة استثمارات تطوير فنادق أبوظبي السياحية إلى 9.5 مليار جنيه

كتب - علاء حجاج:

قال يحيى قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية إن محفظة استثمارات تطوير فنادق الشركة في السوق المصري ارتفعت إلى 9.5 مليار جنيه.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية أن خطة تجديد وتطوير فندق موفينبيك قد تصل إلى 2 مليار جنيه وخطة تطوير وتجديد العلامة التجارية لفندق ميركيور الغردقة قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه وكذلك تشييد وبناء فندق مقابل للمتحف الكبير ومطل على أهرامات الجيزة خمس نجوم بعلامة تجارية مميزة بميزانية قد تصل إلى 5 مليارات جنيه بمجموع استثمارات خلال عامين قد تفوق 9 مليار جنيه.

وكشف عن افتتاح اللوبي الجديد لفندق شرم الشيخ، وذلك استكمالا لأعمال التطوير والتجديد الشاملة لهذا المشروع والذي يتميز بطابعه المغربي الأندلسي.

وأكد أنه تم تصميم اللوبي الجديد بعناية فائقة لإبراز الهوية المعمارية الأصيلة للفندق، والحفاظ على الطابع التراثي المتميز الذي يعكس ثقافة وتاريخ المنطقة.

المواد والخامات المستخدمة في البناء - من الرخام والأخشاب النادرة والسيراميك المزخرف - تم اختيارها بعناية لتنسجم مع التصميم المتميز.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية أن انتهاء المرحلة الأولي يمثل 70% من المشروع والمتمثلة في تجديد شامل لعدد 186 غرفة واللوبي والأماكن الخارجية والمشاية البحرية وأماكن الترفيه وتستكمل المرحلة بتجديد عدد 112 غرفة و4 فيلات والمطاعم.

وأشار الي أنه تتطلع الشركة للتوسع في استغلال الأراضى المملوكة لها لإقامة المزيد من زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية.

والجدير بالذكر أن شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مملوكة بنسبة 84% لصندوق أبوظبي للتنمية و10٪لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وتساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام في مصر بالنسبة المتبقية عبر شركات الفنادق المملوكة لها.