هل يرتفع سعر السكر الحر بالأسواق بعد وقف صرفه على بطاقات التموين؟

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة اسكندرية التجارية، إنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع سعر السكر الحر في الأسواق، بعد قرار إلغاء السكر الحر على البطاقات التموينية.

وأضاف المنوفي، أنه يوجد وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.

وأشار المنوفي، إلى أنه لا يوجد تأثير لقرار وزارة التموين بالغاء السكر الحر على البطاقة التموينية حيث كان قرار استثنائي عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والآن سعر السكر مستقر ويتراوح بين 30 و35 جنيها.