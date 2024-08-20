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BBC

أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:41 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

صورة أرشيفية لكرتونة من البيض

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كتبت ــ أمنية عاصم :


تراجع أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 107.67 جنيه، بتراجع 3.94 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 155.97 جنيه بتراجع 8.68 جنيه.

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