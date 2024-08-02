عودة للانخفاض.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بتعاملات المساء



كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2767 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3320 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2426 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة،مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض 19.98 دولار بنسبة 0.82%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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