سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة، بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2226 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2863 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3340 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3817 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2463 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.71%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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