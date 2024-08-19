"فاروس إنرجي" تعتزم زيادة الإنتاج لـ6 آلاف برميل خلال عامين في مصر

كتب- أحمد والي:

قال مسؤولو شركة "فاروس إنرجي" الإنجليزية، إن الشركة تتطلع لمضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يوميا إلى 6 آلاف خلال عامين في ضوء ما تعمل عليه لتنمية الآبار الجديدة، وأن الشركة تستهدف العمل على الطبقات الأكثر عمقا للوصول إلى مكامن جديدة للبترول الخام

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كلا من كاترين رو، الرئيسة التنفيذية للشركة والجيولوجي، ماجد عبدالحليم، مدير الشركة في مصر، والمهندس محمد سيد، مدير عمليات الشركة، بحضور المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني.

وخلال اللقاء، تابع بدوي مع مسؤولي الشركة برنامج الحفر الاستكشافي الذي نفذته بمناطق امتيازها وحقق نتائج إيجابية في الوصول إلى احتمالات وجود اكتشافات بترولية جيدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال في مناطق امتياز الشركة لتسهم بشكل فعال في الاستفادة من الاحتياطيات مع ضرورة إدارة الخزانات البترولية بالشكل الأمثل للحفاظ على كفاءة العمليات والإنتاج.

كما شدد على أهمية استهداف الطبقات الأكثر عمقا، التي تفتح آفاقا جديدة لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية.