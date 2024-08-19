البترول: "أباتشي" تكثف أعمال الاستكشاف لثقتها في المناخ الاستثماري بمصر

كتب- أحمد والي:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ أولويات الحكومة الجديدة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية، يواكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أنّ شركاء قطاع البترول متعاونون لأقصى درجة، وداعمون لأهداف الدولة المصرية في التنمية.

ونوّه الوزير، خلال اللقاء مع جريج مكدانيال رئيس شركة أباتشى الأمريكية في مصر، بأهمية ما تقدمه أباتشي من جهود والتعاون الوثيق بين الجانبين، مؤكداً دعم الوزارة للجهود الحثيثة التي تقوم بها أباتشي في مجالات الاستكشاف والتنمية والإنتاج وأن الوزارة لديها المرونة اللازمة لإيجاد حوافز تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، كما أنّها تعمل مع الحكومة على مواجهة كل التحديات.

وأعرب مكدانيال عن ثقة أباتشي في مصر وعملها بكفاءة على مدار السنوات السابقة وبخاصة العاميين الماضيين على تكثيف أنشطة الحفر وتحقيق نتائج أعمال متميزة فى مناطق امتيازها، كما أعرب عن تقديره للإعلان عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية.

وشهد اللقاء بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها.

حضر اللقاء، الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس أحمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني.