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ارتفاع أرباح شركة "كابو" تقفز 113% خلال 9 أشهر

03:44 م الإثنين 19 أغسطس 2024

شركة النصر للملابس والمنسوجات

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كتبت- أمنية عاصم:

سجلت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" صافي أرباح – عن التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 - بلغت 193.06 مليون جنيه مقابل 90.4 مليون جنيه عن الفترة ذاتها عن العام الماضي بنسبة زيادة 113%.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية، سجلت صافي المبيعات 699.8 مليون جنيه – من يوليو 2023 حتى مارس 2024 مقارنة 395.9 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 77%.

وتأسست شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"عام 1940. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع الملابس الداخلية والخارجية، وملابس النوم ، وقمصان البولو، والملابس الرياضية. تباع منتجات الشركة تحت العلامتين التجاريين (Kabo) و(Jil) وتصدر بعض منتجاتها لأوروبا.

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