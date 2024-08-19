عضو اتحاد الصناعات يطالب بتوفير المناخ الصناعي والاستثماري الآمن للمصدرين

كتبت- شيرين صلاح:

طالب الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة التوجه بالتصدير في تخطيط العملية الصناعية، والتحيز للصناعة المصرية في الأسواق المصرية، والتمويل الصناعي بفوائد لا تتجاوز 7%، وكذلك توفير المناخ الصناعي والاستثماري الآمن للقطاع الصناعي.

وأكد الدسوقي على ضرورة دعم الصادرات والمعارض الدولية كأحد أهم الازرع للتسويق وزيادة حجم الصادر كما طالب الشركات بالتوجه لمركز التدريب الخاص بالتجارة الخارجية لدعم الشركات للتوجه بالتصدير.

وأدار الدسوقي الجلسة النقاشية الخاصة بمناقشة دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية المقامه خلال المؤتمر الأول لاكسبو كونسلتانت جلوبال.

وإنطلقت فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال الممثل الرسمي لشركة EVENTS DMG اليوم الاثنين حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ويستهدف المؤتمر في نسخته الأولى مناقشة آليات النهوض بالصادرات المصرية ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات كأحد أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الوطنية لقرابة 145 مليار دولار بحلول 2030.

وقال الدسوقي، إن وزارة التجارة الخارجية لها دور كبير وقوي وفعال في تنمية الصادرات المصرية وفق توجهات الدولة المصرية بالنهوض بالصادرات وتحقيق الهدف الأهم لمصر بزيادة الصادرات لقرابة 145 مليار دولار.

وأوضح الدسوقي، أن نمو الصادرات المصرية هو حلم يمكن تحقيقه للحد من الضغط علي العملات الأجنبية في البلاد والتواجد بقوة في الأسواق العالمية من خلال التوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية.