ارتفاع إيرادات بلتون القابضة بنسبة 818% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة عن تحقيقها إيرادات تشغيلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 818%.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، حققت بلتون القابضة صافي ربح بقيمة 817 مليون جنيه بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وجاءت هذه النتائج غير المسبوقة بفضل الأداء القوي لكل من قطاعي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية مما أسفر عن نمو هامش صافي الربح التشغيلي إلى 64%.

وأضاف البيان، أنه خلال الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة بلتون القابضة، إيرادات تشغيلية بقيمة 1.6 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 822%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 1 مليار جنيه مصحوبًا بوصول هامش الربح التشغيلي إلى 62%.

وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة، إن الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، هو مردود إيجابي لعملية التحول التي شهدتها بلتون تجاوزت النتائج المستهدفة، فضلاً عن دورها في ترسيخ المكانة الرائدة للشركة على مستوى قطاع الخدمات المالية.

وأشار البيان، إلى أن بنك الاستثمار سجل إيرادات تشغيلية بقيمة 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو سنوي 327%، وهو ما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة، وجاء هذا الأداء الاستثنائي نتيجة التوسع الكبير في عمليات الوساطة المالية، مما أدى إلى زيادة العمولات بفضل زيادة حجم محفظة الإقراض بالهامش.

وعلى صعيد إدارة صناديق الاستثمار، حافظت شركة بلتون على موقعها كأكبر شركة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية التقليدية وغير التقليدية غير تابع لبنك، حيث بلغت الأصول المدارة 27.7 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023,.

وتابع البيان، أن إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب زادت أكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي نتيجة لتوسيع العروض في الأسهم، والدين، بالإضافة الي الخدمات الاستشارية.

واستكمل البيان، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لشركة بلتون حقق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة بمقدار 13 ضعفًا على أساس سنوي، وذلك بفضل التوسع في الشركات التابعة لها بشكل كبير مما أدى إلى زيادات كبيرة في المدفوعات النقدية للشركات التابعة باختلاف أنشطتها، علاوةً على نمو محفظة هذا القطاع 7 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 15.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

واستطرد أن التوسع الكبير في قطاع الخدمات التي تقدمها الشركة ساهم في نمو محفظة الخدمات المالية غير المصرفية بشكل كبير، وذلك نتيجة نمو أعمال التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بمعدل 6 أضعاف و5 أضعاف، على التوالي، ونمو محفظة التمويل العقاري إلى 3.3 مليار جنيه مستحوذًا بذلك على حصة سوقية 22.3% خلال النصف الأول من عام 2024.

وأضاف أنه فيما يتعلق قطاع رأس المال المخاطر، فقد قامت "بلتون لرأس المال المخاطر" بضخ ثلاث استثمارات جديدة في BirdNest وSylnder وTrella، إلى جانب زيادة استثماراتها فى Way-Up Sports وAriika من خلال جولتين تمويليتين. وفي جانب الدين، أتمت الشركة صفقة ديون مع شركة Sylnder وقد وبلغ إجمالي المحفظة التمويلية لقطاع رأس المال المخاطر 109 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024.