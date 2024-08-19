وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز الشراكات

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمصر، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أن العلاقات المصرية الإماراتية، لديها خصوصية ومسيرة من التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة.

وأكدت أن توجهات الحكومة المصرية تحرص على تدعيم العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات، وهو ما يؤكده الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية.

وسلطت المشاط، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة.

كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأشارت الوزيرة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.

بدأت علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية في 1974 كأحد أهم شركاء مصر في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.