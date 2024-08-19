ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والبصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والخيار الصوب والبلدي، والعنب ، والمانجو، والتفاح خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطاطس بين 14 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و7 جنيهات، جنيهين.

البصل الأبيض بين 6 و 10 جنيه، بزيادة 3.5 جنيه.

الكوسة بين 16 و26 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4.5 و5.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 16 و 18 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 38 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 32 جنيها، بزيادة جنيهين.

مانجو بلدي بين 12 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و38 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.