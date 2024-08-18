رئيس الشعبة: انخفاض أسعار الأرز مع بداية موسم حصاد المحصول الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأرز الشعير والأبيض تراجعا خلال الأيام الماضية بالمضارب، بين حوالي 1000 و2000 جنيه للطن، مقارنة بأسعار يوليو الماضي، حسبما رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وفسر شحاتة انخفاض أسعار الأرز بالمضارب إلى بداية موسم حصاد المحصول الجديد بمصر، والذي دفع إلى زيادة المعروض.

ويبدأ موسم حصاد الأرز في مصر مع منتصف شهر أغسطس وينتهي في أكتوبر.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه مقابل 14 ألف جنيه و14500 جنيه، وسعر الأرز الشعير رفيع الحبة بين 12500 و13 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيه و13500 جنيه، تسليم أرض المضرب، مقارنة بأسعار الشهر السابق له، حسبما ذكر شحاتة.

بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 18 و20 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه، وسعر الأبيض عريض الحبة بين 22 و24 ألف جنيه مقابل 24500 و25500 جنيه، تسليم أرض المضرب، مقارنة بأسعار الشهر السابق له، وفق رئيس الشعبة.

ويصل سعر كيلو الأرز للمستهلك بالأسواق بين 23 و26 جنيها حسب كل شركة، عند نفس مستويات الشهر الماضي، وفق شحاتة.



وتستهلك مصر نحو 4.1 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا، تنتج منها نحو 3.6 مليون طن محليا، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.