"لو فيها رزق ندخل على طول".. صلاح دياب يوضح موقفه من الاستثمار في المطارات والفنادق التي تطرحها الدولة

كتبت- منال المصري:

قال صلاح دياب رجل الأعمال المصري، والمؤسس لجريدة المصري اليوم، إنه يمكن أن يستثمر في المطارات- التي ستطرحها الدولة على القطاع الخاص لإدارتها- لو فيها أرباح بعد أن يدرسها جيدا "لو فيه رزق هندخل على طول".

وأضاف في برنامج "بتوقيت مصر على قناة BBC عربي مع الإعلامية نسمة السعيد"، أن الاستثمار في الفنادق التي طرحتها الدولة على القطاع الخاص لها وضع خاص حيث الذي دخل للاستثمار فيها لديه بالفعل فنادق قائمة وعمل دمج بين الفنادق التابعة له والحكومية.

وأوضح أن الذي استثمر في الفنادق قام بعمل دمج بين إيرادات الغرف الفندقية التابعة له التي تحقق 400 دولار يوميا في الغرفة الواحدة مع 100 دولار يوميا في الغرفة بالفنادق الحكومية وهذا الدمج كان لمصلحته.

وحول أسباب عدم الاستثمار في الفنادق الحكومية، أشار دياب إلى أنه ليس لديه غرف أو فنادق للاستثمار في هذا القطاع لتحقيق هذه المكسب رغم دعوته للدخول للاستثمار في الفنادق التي طرحتها الدولة.

كانت الحكومة باعت السنة الماضية حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق - المالكة لـ7 فنادق تاريخية - لصالح شركة "أيكون"، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.