نصيحة صاحب شركة عالمية عملاقة للشباب للتقدم مهنيا

كتبت- شيرين صلاح:

قدم الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا" العملاقة للطيران إد باستيان- 67 عاما- نصيحة للشباب للتقدم في حياتهم المهنية، وهي أن "عليك التركيز على إتقان مسؤولياتك الحالية، دون التفكير كثيراً في ترقيتك أو وظيفتك التالية"، وفق موقع العربية.

ودلتا للطيران هي شركة طيران أمريكية ويقع مقرها الرئيسي في أتلانتا بجورجيا، وتم تأسيسها عام 1924، وبدأت نشاطها بعام 1929، وتقدم الشركة خدمتها إلى أكثر من 88 دولة، وفي أكتوبر 2008 اندمجت الشركة مع خطوط نورث ويست الأمريكية ليشكلان بذلك أكبر طيران تجاري بالعالم.

وقال باستيان،"لقد تعلمت في وقت مبكر من حياتي المهنية أن الوظيفة التي لديك هي الوظيفة الأكثر أهمية بالنسبة لك في ذلك الوقت... وأن الطموح سمة مرغوبة في الموظفين، ولكن في بعض الأحيان قد يؤدي الحرص على تسلق السلم الوظيفي إلى جعل الناس يرفعون أعينهم عن الوظيفة المطروحة، فقد تبدو لرئيسك مشتتاً أو غير مهتم بدورك الحالي، مما يجعلك مرشحاً أسوأ للتقدم الوظيفي".

وحسب العربية، تتلخص نصيحة باستيان في كلمة واحدة، وهي: الجهد،"الجهد الذي تبذله في دورك يحدد ما تحصل عليه منه".

وتولى باستيان منصب الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران عام 2016، وشغل عدة مناصب قبلها بشركات مالية مختلفة وشركات للأطعمة والمشروبات.