سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاعه في بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2323 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2987 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3485 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3983 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2508 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 2.08%، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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