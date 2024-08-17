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وزير قطاع الأعمال يزور شركة الدلتا للصلب اليوم

07:33 م السبت 17 أغسطس 2024

وزير قطاع الأعمال يزور شركة الدلتا للصلب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، شركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

ووفق بيان من الوزارة اليوم، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة في مختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة.

وفي بداية الزيارة، عقد شيمي لقاءً مع المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركة الدلتا للصلب.

وحسب البيان، تمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق محافظة القليوبية.

وزير قطاع الأعمال محمد شيمي الدلتا للصلب
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