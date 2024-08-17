البريد يصدر بطاقة تذكارية بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي

كتب- علاء حجاج:

أصدر البريد المصري بطاقة بريد تذكارية بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، والذي يعد بمثابة منصة يلتقي فيها جميع أعضاء المنظمة الكشفية العالمية لمناقشة سياسات ومعايير الكشافة العالمية.

يمثل المؤتمر الهيكل التنظيمي للمنظمة والتي تضم في عضويتها أكثر من 170 دولة تجمع ما يزيد عن 50 مليون كشاف ومرشدة حول العالم، وتعقد دورته كل ثلاث أعوام، لذا بادر البريد المصري بإصدار بطاقة بريد تذكارية لتوثيق هذا الحدث الهام.

ويذكر أن تصميم البطاقة عبارة عن شعار المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، وشعار الجمعية العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، إلى جانب رموز مصرية فرعونية للتعبير عن الحضارة المصرية القديمة التى يقام على أرضها المؤتمر.

جدير بالذكر أن مقاس البطاقة (7 سم في 9 سم)، مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، وقيمتها عشرة جنيهات، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة، وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين" من خلال الموقع الإلكتروني للطوابع.