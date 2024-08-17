مواقع التجارة الإلكترونية تتسابق بتخفيضات "العودة للمدارس"

كتب- علاء حجاج:

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في سباق تخفيضات وعروض "موسم العودة للمدارس"، وسارعت المواقع في إتاحة تخفيضات على منتجات متنوعة تخص المدارس مثل الشنط المدرسية والأحذية ومستلزمات المدرسة مثل الأدوات المكتبية، وخصصت المواقع أقسام لعروض "العودة للمدارس" بتخفيضات وصلت لـ 50%.

كذلك أتاحت مواقع التجارة الإلكترونية مميزات التوصيل المجاني و الخصومات الإضافية عند الدفع بوسائل رقمية للمنتجات ضمن تخفيضات العودة للمدارس.

خصص موقع "نون" للتجارة الإلكترونية قسم خاص لتخفيضات العودة للمدارس شمل عروض بخصومات وصلت لـ 40%.

وتنوعت العروض المخفضة لموقع "نون" ما بين شنط مدرسية وزجاجات مياه و "لانش بوكس" و أجهزة إلكترونية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية.

أمازون هي الأخرى خصصت قسم خاص لعروض العودة للمدارس بتخفيضات وصلت لـ 50% مع إتاحة عروض للتقسيط من بنوك "التجاري الدولي CIB ومصر وكريدي أجريكول، بالإضافة إلى اتصالات كاش.

وتنوعت المنتجات التي شاركت في تخفيضات موسم العودة للمدارس على موقع أمازون ما بين أدوات مكتبية وشنط مدرسية وزجاجات مياه ومنتجات عناية شخصية ومنتجات غذائية وأجهزة الكترونية وملابس وأحذية.

من جانبه بدأ موقع جوميا تخفيضات العودة للمدارس بخصومات وصلت لـ 50% على عدد من المنتجات مثل الأدوات المكتبية والأزياء والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.