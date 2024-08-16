68.5 مليار جنيه أرباح سوق الأوراق المالية خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

شهد رأس المال السوقي ارتفاعاً بنحو 3.5% بزيادة قدرها 68.5 مليار جنيه خلال أسبوع، وجاءت تلك المكاسب بالرغم من حالة التذبذبات التى تشهدها البورصات العالمية.

أظهر التقرير الأسبوعى المرسل من البورصة المصرية، أن إجمالي رأس المال السوقي عند إغلاق أمس الخميس هن- نهاية جلسات الأسبوع - سجلت نحو 2.043 تريليون جنيه مقارنة 1.974 تريليون جنيه مع نهاية جلسة الخميس قبل الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4% ليغلق عند 1.381 تريليون جنيه مقابل تسجيله 1.328 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة الخميس قبل الماضي.

وأغلق مؤشر EGX 30 عند مستوى 29629 نقطة مسجلاً ارتفاعًا بنحو 3.05% خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.31% ، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.84% خلال الأسبوع.

وأضاف التقرير، أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي سجلت نحو 389.7 مليار جنيه مقارنة بـ 348.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 6.36% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الحكومية نحو 93.64% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين خلال الأسبوع نسبة 87.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.4% والعرب على 6.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.