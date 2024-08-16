ارتفاع أسعار الفول والدقيق وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، و الدقيق، و زيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، وزيت الذرة، والدواجن واللحوم وخلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الجبن الأبيض والجبن الرومي والمسلي الصناعي ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.94 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 59.73 جنيه، بزيادة 5.83 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.79 جنيه، بزيادة 2.87 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.76 جنيه، بزيادة 4.25 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.39 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.31 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.54 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.10 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 103.3 جنيه، بزيادة 8.1 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.74 جنيه، بزيادة 5.87 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.62 جنيه، بزيادة 2.87 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.27 جنيه، بتراجع 21 قرش.

كيلو الفول السائب: 43.03 جنيه، بتراجع 39 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 139.75 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.16 جنيه، بتراجع 1.91 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.02 جنيه، بتراجع 38 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 99.18 جنيه، بزيادة 4.71 جنيه.