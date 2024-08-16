إعلان

BBC

أسعار البيض البلدي تترفع اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الجمعة 16 أغسطس 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.32 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 167.06 جنيه، بزيادة 3.46 جنيه.

أسعار البيض البلدي ارتفاع أسعار البيض البلدي كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تصل لـ35%.. تفاصيل اجتماع بوزارة الكهرباء لبدء تطبيق زيادة أسعار الشرائح (انفراد)