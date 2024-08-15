مصر تعتزم طرح مناقصة للتنقيب عن الغاز في 10 مناطق بالبحر المتوسط

كتب- أحمد والي:

تخطط مصر لطرح مناقصة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 10 مناطق على الأقل بالبحر الأبيض المتوسط ومياه دلتا النيل، بحسب ما نقلته "بلومبيرج الشرق" عن مصدر مسؤول لم تسمه.

وقال المسؤول إن وزير البترول المصري كريم بدوي، اتفق مع الشركاء الأجانب العاملين في مصر، على التعجيل في خطط التنمية لمواقع الامتياز، من أجل إضافة آبار جديدة إلى شبكة الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤول أن الإعلان عن طرح المزايدة الدولية قد يتزامن مع عقد المؤتمر والمعرض الدولي لحوض البحر المتوسط للبترول (موك)؛ والذي يُعقد في مدينة الإسكندرية شمال مصر خلال أكتوبر المقبل.

وسددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وتستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

جاء ذلك بالتزامن مع محاولات الحكومة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز، ما دفعها إلى اللجوء لبرامج تخفيف الأحمال.

وتخطط الحكومة لوقف هذا البرنامج خلال الصيف، ومن أجل ذلك اتفقت في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لـ 5 شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب.