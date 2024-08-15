إي فاينانس تحقق أرباح 784 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تحقيقها أرباح بلغت 784.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 726.1 جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم الخميس، سجلت الشركة إيرادات 2.28 مليار جنيه خلال نصف الأول من العام الجاري مقابل 1.73 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وتم إدارجها بالبورصة عام 2021. وهي متخصصة في تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء داخل مصر أو خارجها وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري للشركات التي تساهم بها الشركة والتي تعمل في التحول الرقمي وإدارة وتشغيل وصيانة كافة الأجهزة ومعدات وشبكات الحاسب الآلي.