إعلان

BBC

إي فاينانس تحقق أرباح 784 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري

12:38 م الخميس 15 أغسطس 2024

شركة إي فاينانس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تحقيقها أرباح بلغت 784.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 726.1 جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم الخميس، سجلت الشركة إيرادات 2.28 مليار جنيه خلال نصف الأول من العام الجاري مقابل 1.73 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وتم إدارجها بالبورصة عام 2021. وهي متخصصة في تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء داخل مصر أو خارجها وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري للشركات التي تساهم بها الشركة والتي تعمل في التحول الرقمي وإدارة وتشغيل وصيانة كافة الأجهزة ومعدات وشبكات الحاسب الآلي.

شركة إي فاينانس البورصة الاستثمارات المالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

إعلان

إعلان

* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة