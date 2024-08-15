الإحصاء: تراجع معدل البطالة 6.5% خلال الربع الثاني من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الخميس عن تراجع معدل البطالة 6.5% من إجمالي قـوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

ووفق البيان، بلغ عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من 2024 نحو 31.423 مليون فرد حجم قوة العمل.

وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.1%.

وبلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 46 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 26 ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.058 مليون متعطل بنسبة 6.5% من إجمالي قوة العمل (1.082 مليون ذكور، 976 ألف إناث) مقابل 2.104 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 46 ألف متعطل بنسبة 2.2%، وانخفاض قــدره 111 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1%.

وأوضح الجهاز، أن معدل البـطالة بين الذكور تراجع إلى 4.2% من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 4.4% في الربع السابق.

بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 16.5% في الربع السابق، حسب البيان.