"كيما " تسعى للاتفاق مع تحالف من البنوك لتمويل مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " أنه جاري الاتفاق مع تحالف البنوك الممولة بشأن تمويل جزء من إجمالي التكلفة الإستثمارية الخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

ووفق إفصاح مرسل من الشركة إلى البورصة اليوم الأربعاء، تبلغ تكلقة المشروع نحو 313 مليون دولار – أى ما يعادل 8 مليار جنيه – وجاء ذلك الإفصاح رداً على ما تم نشرة في إحدى الصحف بعنوان " كيما تتفق مع 6 بنوك على قرضين بالجنيه والدولار ".

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عام 1956. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.