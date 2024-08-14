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أرباح " إي اف جي القابضة " تتخطى 3 مليارات جنيه خلال 6 أشهر

04:55 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

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كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة عن تحقيقها أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، سجلت إيرادات الشركة 13.5 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر مقابل 7.5 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست مجموعة إي أف جي القابضة عام 1980، وهى متخصصه في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مجموعة إي اف جي القابضة البورصة المصرية
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