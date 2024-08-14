إعمار مصر تحقق أرباح 7.6 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن تحقيقها صافي الأرباح بلغت 7.6 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل 3.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق بيان مرسل من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، سجلت إيرادات الشركة 5.6 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل 5.6 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.