سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط بشكل طفيف في بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 15 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2469 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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